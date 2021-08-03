Госдеп объяснил ситуацию с российскими дипломатами

В США уточнили сведения о выдворении 24 российских дипломатов в связи с тем, что у них истекает срок их виз. Как отметил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сотрудники посольства России по окончании трехлетнего периода пребывания должны покинуть страну или запросить продление. Его слова приводит ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Прайс подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в эскалации отношений с Москвой в сфере дипломатической работы. Он также отметил, что ограничения на сроки командировки сотрудников российской дипмиссии в США направлены на баланс работы.

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Ранее стало известно, что с 1 августа США приведет состав своих диппредставительств в соответствии с новыми требованиями российского правительства. В частности, Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих стран. Комментируя сложившуюся ситуацию, посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за данных мер численный состав дипмиссий в стране сократится до 120 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о сокращении штата дипмиссий в России. Он уточнил, что американские власти вынуждены уволить 182 работника. При этом Блинкен отметил, что, несмотря на ограничения, Вашингтон нацелен на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой.

Заявление посла России Анатолия Антонова

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest сообщил, что Вашингтон передал Москве в декабре 2020 года список российских дипломатов, которые должны покинуть территорию США до 3 сентября из-за одностороннего ограничения командировок тремя годами.

24 российских дипломата вынуждены покинуть Вашингтон до 3 сентября

По словам главы дипмиссии, сотрудники покинут страну без замены, поскольку Соединенные Штаты ужесточили процедуру выдачи виз. Он добавил, что высылка осуществляется под надуманными предлогами.

Антонов подчеркнул, что американские власти также отменяют действующие визы для жен и детей дипломатических сотрудников без объяснения причин. По его мнению, подобная политика направлена на выдавливание российских дипломатов из страны.

Посол добавил, что Москва долгое время проявляла сдержанность, однако после очередных санкций была вынуждена принять меры, в том числе запрет нанимать местный персонал посольствам США в России. Он заявил, что подобная ситуация никому не выгодна, требуются паритетные решения, один из таких путей — полная отмена мер и контрмер по ограничению дипломатической деятельности.