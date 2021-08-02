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В США представили доклад о лабораторном происхождении COVID-19

News.ruиещё 5
1 час назад

Главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей США Мак Маккол представил доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в китайском городе Ухань. Доклад был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств, сообщает издание The Hill.

В США представили доклад о лабораторном происхождении COVID-19
Фото: ReutersReuters

По словам Маккола, расследование причин пандемии ещё продолжается, однако версию о том, что источником заболевания является рынок морепродуктов, можно исключить.

Вместо этого, как показано в этом отчёте, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии — NEWS.ru), — заявил он.

Маккол также отметил, что исследования SARS-CoV-2 проводились в «небезопасных условиях». Кроме того, первые случаи заражения коронавирусом имели место в августе-сентябре 2019 года, а не в середине ноября.

Республиканцы считают, что американские власти должны призвать Китай к ответственности. В частности, ввести санкции в отношении учёных уханьской лаборатории, а также членов Коммунистической партии КНР. Кроме того, перед судом должен предстать Питер Дасзак, представлявший США в составе международной группы экспертов в связи с «непоследовательными» и «заведомо неточными» утверждениями.

В Китае отрицают утечку коронавируса из лаборатории в Ухани. К маловероятности этого факта склоняются и эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее сообщалось, что возможность утечки допустил эволюционный биолог и профессор британского Редингского университета Марк Пейгл. По его мнению, она могла произойти случайно.

В мире,Комитет госдумы по международным делам,ВОЗ,Соединенные Штаты,
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