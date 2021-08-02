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На Украине озвучили требование к США по «Северному потоку-2»

Ura.Ruиещё 1
20 минут назад

Украина должна потребовать от США статус главного союзника вне НАТО взамен на запуск газопровода «Северный поток-2». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил политолог Тарас Семенюк.

На Украине озвучили требование к США по «Северному потоку-2»
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.uaофициальный сайт президента Украины president.gov.ua

«Думаю, стратегически вопрос „Северного потока-2“ уже решен, США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать у США особый статус союзника вне НАТО», — приводит слова Тараса Семенюка портал News.ru.

По мнению политолога, данный вопрос президент Украины Владимир Зеленский должен поднять на предстоящей встрече с главой США Джо Байденом. Семенюк отметил, что особый статус Украины в отношениях с США стал бы достойной альтернативой при утрате транзита российского газа.

Ранее гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что сценарий прекращения «Газпромом» транзита газа в Европу через территорию Украины вполне возможен. Глава компании также заявил, что обеспечение энергетической и военной безопасности станет главной проблемой для Украины после запуска «Северного потока-2».

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,Газпром,Соединенные Штаты,Украина,Германия,
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