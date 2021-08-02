На Украине озвучили требование к США по «Северному потоку-2»

Украина должна потребовать от США статус главного союзника вне НАТО взамен на запуск газопровода «Северный поток-2». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил политолог Тарас Семенюк.

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«Думаю, стратегически вопрос „Северного потока-2“ уже решен, США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать у США особый статус союзника вне НАТО», — приводит слова Тараса Семенюка портал News.ru.

По мнению политолога, данный вопрос президент Украины Владимир Зеленский должен поднять на предстоящей встрече с главой США Джо Байденом. Семенюк отметил, что особый статус Украины в отношениях с США стал бы достойной альтернативой при утрате транзита российского газа.