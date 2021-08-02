На Украине озвучили требование к США по «Северному потоку-2»

Украина должна потребовать от США статус главного союзника вне НАТО взамен на запуск газопровода «Северный поток-2». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил политолог Тарас Семенюк.
«Думаю, стратегически вопрос „Северного потока-2“ уже решен, США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать у США особый статус союзника вне НАТО», — приводит слова Тараса Семенюка портал News.ru.
По мнению политолога, данный вопрос президент Украины Владимир Зеленский должен поднять на предстоящей встрече с главой США Джо Байденом. Семенюк отметил, что особый статус Украины в отношениях с США стал бы достойной альтернативой при утрате транзита российского газа.
Ранее гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что сценарий прекращения «Газпромом» транзита газа в Европу через территорию Украины вполне возможен. Глава компании также заявил, что обеспечение энергетической и военной безопасности станет главной проблемой для Украины после запуска «Северного потока-2».