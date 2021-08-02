Появилось видео с бьющим из земли нефтяным фонтаном

В Венесуэле местные жители обнаружили фонтан из нефти, который бьёт из земли. Инцидент произошёл в штате Сулиа. Видео опубликовано в telegram-канале «Лента дна».

На кадрах, снятых очевидцами видно, как из земли бьёт фонтан приблизительно 10 метров высотой. Сообщается, что фонтан образовался благодаря прорыву на законсервированной скважине или прилегающей к ней территории.