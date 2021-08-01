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Актер Джей Пикетт умер на съемочной площадке

Газета.Ru
42 минуты назад

Известный американский актер Джей Пикетт умер во время съемок фильма «Долина сокровищ», сообщается на странице предстоящей картины в Facebook.

Актер Джей Пикетт умер на съемочной площадке
Фото: deadline.comdeadline.com

Артисту было 60 лет. По словам сопродюсера фильма Джима Хеффела, Пикетт скончался во время подготовки к съемкам одной из сцен фильма. Точная причина смерти актера неизвестна. Другой член съемочной команды Трэвис Миллс рассказал, что вероятнее всего у Пикетта случился сердечный приступ.

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Джей Пиккет — американский актер кино и телевидения. Наиболее известен участием в телевизионных сериалах, среди которых «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Менталист» и «Декстер».

Ранее стало известно, что в возрасте 62 лет в Нью-Йорке скончался актер Рик Айелло, известный по ролям в сериалах «Клан Сопрано» и фильму «Твин Пикс: сквозь огонь».

В мире,Джей Пикетт,Рик Айелло,Трэвис Миллс,Денис Карасев,
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