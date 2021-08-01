Актер Джей Пикетт умер на съемочной площадке

Известный американский актер Джей Пикетт умер во время съемок фильма «Долина сокровищ», сообщается на странице предстоящей картины в Facebook.

Фото: deadline.com deadline.com

Артисту было 60 лет. По словам сопродюсера фильма Джима Хеффела, Пикетт скончался во время подготовки к съемкам одной из сцен фильма. Точная причина смерти актера неизвестна. Другой член съемочной команды Трэвис Миллс рассказал, что вероятнее всего у Пикетта случился сердечный приступ.

Джей Пиккет — американский актер кино и телевидения. Наиболее известен участием в телевизионных сериалах, среди которых «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Менталист» и «Декстер».