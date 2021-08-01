Доверенное лицо Сороса обвинили в БДСМ-преступлениях

Слушания по делу финансиста и менеджера Фонда Сороса Говарда Рубина, которого обвиняют в насилии и сексуальных домогательствах против нескольких женщин, назначены на ноябрь 2021 года. Об этом сообщает New York Post.

Шесть из семи его предполагаемых жертв требуют компенсацию ущерба суммой не менее $18 млн.

Отмечается, что Рубин платил женщинам за участие в БДСМ-сеансах, которые проходили в пентхаусе в одном из небоскребов в центре Манхэтенна, по $5 тыс.

В публикации утверждается, что женщины, согласившиеся на участие в таких «мероприятиях», были по итогам избиты и изнасилованы.

Одна из жертв Рубина заявила, что финансист сказал ей: «Я собираюсь изнасиловать тебя, как я насилую свою дочь».

Другая девушка утверждает, что Рубин настолько сильно ударил ее по груди, что силиконовый имплант перевернулся.

Ранее китайско-канадский рэпер Крис Ву был арестован по подозрению в изнасиловании.