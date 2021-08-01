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Правую руку Джорджа Сороса обвинили в БДСМ-преступлениях

Газета.Ru
40 минут назад

Слушания по делу финансиста и менеджера Фонда Сороса Говарда Рубина, которого обвиняют в насилии и сексуальных домогательствах против нескольких женщин, назначены на ноябрь 2021 года. Об этом сообщает New York Post.

Доверенное лицо Сороса обвинили в БДСМ-преступлениях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Шесть из семи его предполагаемых жертв требуют компенсацию ущерба суммой не менее $18 млн.

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Отмечается, что Рубин платил женщинам за участие в БДСМ-сеансах, которые проходили в пентхаусе в одном из небоскребов в центре Манхэтенна, по $5 тыс.

В публикации утверждается, что женщины, согласившиеся на участие в таких «мероприятиях», были по итогам избиты и изнасилованы.

Одна из жертв Рубина заявила, что финансист сказал ей: «Я собираюсь изнасиловать тебя, как я насилую свою дочь».

Другая девушка утверждает, что Рубин настолько сильно ударил ее по груди, что силиконовый имплант перевернулся.

Ранее китайско-канадский рэпер Крис Ву был арестован по подозрению в изнасиловании.

Пекинская полиция заявила, что расследование было сосредоточено на онлайн-утверждениях о том, что певец «несколько раз обманывал молодых женщин, заставляя их вступить в сексуальные отношения с ним».

В мире,Происшествия,Джордж Сорос,
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