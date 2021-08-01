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Полиция задержала около 600 ковид-диссидентов в Берлине

Газета.Ru
27 минут назад

Порядка 5 тыс. человек вышли на несанкционированные акции по всему Берлину, из них около 600 задержали полицейские. Об этом сообщает Bild.

Ковид-диссиденты вышли на демонстрации в Берлине
Фото: Christian Mang/ReutersChristian Mang/Reuters

Всего в Берлине было устроено 13 демонстраций ковид-диссидентов в разных районах города. Сдерживать их было направлено 2,2 тыс. полицейских.

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В некоторых районах, в первую очередь на западе города, группы протестующих провоцировали стычки с полицией, пытаясь прорвать оцепление. В целом полиции удалось держать ситуацию под контролем, наготове стояли водометы, которые в итоге задействовать не пришлось. Однако в ряде случаев стражи порядка применили перцовый газ.

«Мы не позволим людям собираться на запрещенные акции», — сообщили в берлинской полиции.

Ранее в ходе очередной демонстрации в Лондоне против вводимых из-за пандемии коронавируса ограничений были задержаны 155 человек.

Задержания были произведены за различные правонарушения, в том числе нарушение введенных в связи с коронавирусом правил, нападение на офицера полиции и владение наркотиками.

Несколько сотен человек приняли участие в демонстрации, некоторые из них проявляли агрессию по отношению к сотрудникам полиции.

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