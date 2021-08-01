"Дети огня" захотели "поставить режим Эрдогана на колени"

Признанная в Турции террористической организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов в стране. Об этом пишет в воскресенье газета Yeni Şafak.

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По данным издания, она связана с также признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана.

В заявлении организации говорится, что ее сторонники пошли на поджог лесов, "поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем".