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СМИ: ответственность за поджоги лесов в Турции взяла связанная с РПК организация

ТАСС
57 минут назад

Признанная в Турции террористической организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов в стране. Об этом пишет в воскресенье газета Yeni Şafak.

"Дети огня" захотели "поставить режим Эрдогана на колени"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, она связана с также признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана.

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В заявлении организации говорится, что ее сторонники пошли на поджог лесов, "поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем".

Официальные лица Турции на данный момент никак не прокомментировали данную тему.

В мире,Рабочая партия Курдистана,Турция,
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