Более 400 человек спасли с тонущей лодки в Средиземном море

В ночь на воскресенье, 1 августа, в Средиземном море с тонущей лодки спасли 449 человек. Об этом на своей странице в соцсети Twitter написала французская неправительственная организация SOS Mediterranee.

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По сообщению учреждения, операция по спасению людей с набравшей воду деревянной лодки проводилась всю ночь до утра 1 августа. В ней также участвовала Sea-Watch International (международная неправительственная организация — прим. «ВМ»).

В настоящее время спасенным оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении.