Более 400 человек спасли с тонущей лодки в Средиземном море

В ночь на воскресенье, 1 августа, в Средиземном море с тонущей лодки спасли 449 человек. Об этом на своей странице в соцсети Twitter написала французская неправительственная организация SOS Mediterranee.
По сообщению учреждения, операция по спасению людей с набравшей воду деревянной лодки проводилась всю ночь до утра 1 августа. В ней также участвовала Sea-Watch International (международная неправительственная организация — прим. «ВМ»).
В настоящее время спасенным оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении.
В прошлом месяца инцидент на воде произошел в Санкт-Петербурге. Моторный катер, на борту которого находились девять человек, врезался в бетонное ограждение Дудергофского канала. В результате все пассажиры, в том числе трое детей, оказались в воде. Спасатели вытащили их на берег. Позже всех их госпитализировали.