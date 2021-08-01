В Турции выявили максимум заболевших COVID-19

За последние сутки в Турции выявили 22 332 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 6 мая, следует из данных Минздрава страны. Всего в республике было проведено 259 196 тестов на COVID-19.

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За последние сутки умерло 79 человек, а выздоровели - 5 107. До этого самый высокий суточный прирост заболеваемости фиксировался в стране 6 мая - тогда было зарегистрировано 22 388 новых случаев, а число смертей достигло 304.

Ранее глава минздрава страны Фахреттин Коджа заявлял, что рост числа заболевших "вызывает тревогу по поводу контроля над эпидемией". Он также призвал жителей страны соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться.