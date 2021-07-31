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«Вы пишете историю»: Лукашенко поздравил внучку со свадьбой

РИА "ФедералПресс"иещё 1
22 минуты назад

Внучка президента Белоруссии вышла замуж. О событии рассказали СМИ.

Внучка Лукашенко вышла замуж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы пишете вашу историю», – поздравил Лукашенко внучку.

О событии рассказали в Telegram-канале «Пул первого», создатели которого близки к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Президент красиво и душевно, в кругу родных и близких, поздравил свою старшую внучку Викторию и ее супруга с днем свадьбы», – рассказали источники.

РИА "ФедералПресс"

На фото со свадьбы, опубликованном в Сети, глава государства обращается к счастливой внучке и ее избраннику. По сведениям канала, на празднике присутствовали около 70 гостей, сообщает РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» писал, кто мог стать герцогиней Сассекской до Меган Маркл.

В мире,Александр Лукашенко,ФедералПресс,РИА Новости,Беларусь,
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