Внучка Лукашенко вышла замуж

О событии рассказали в Telegram-канале «Пул первого», создатели которого близки к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко .

«Президент красиво и душевно, в кругу родных и близких, поздравил свою старшую внучку Викторию и ее супруга с днем свадьбы», – рассказали источники.

На фото со свадьбы, опубликованном в Сети, глава государства обращается к счастливой внучке и ее избраннику. По сведениям канала, на празднике присутствовали около 70 гостей, сообщает РИА Новости.