Внучка Лукашенко вышла замуж

Внучка президента Белоруссии вышла замуж. О событии рассказали СМИ.
«Вы пишете вашу историю», – поздравил Лукашенко внучку.
О событии рассказали в Telegram-канале «Пул первого», создатели которого близки к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Президент красиво и душевно, в кругу родных и близких, поздравил свою старшую внучку Викторию и ее супруга с днем свадьбы», – рассказали источники.
На фото со свадьбы, опубликованном в Сети, глава государства обращается к счастливой внучке и ее избраннику. По сведениям канала, на празднике присутствовали около 70 гостей, сообщает РИА Новости.
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