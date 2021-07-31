В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Почему Россия проигрывает Украине борьбу за советское прошлое

Деловая газета "Взгляд"
58 минут назад

Министерство иностранных дел России встало на защиту копии Ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИД. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник?

"Ситуация паршивая": Россия проигрывает Украине борьбу за советское прошлое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В субботу Москва направила Украине ноту с требованием выполнять международные обязательства и нормы «национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов». Во Львове планируется демонтаж копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле. «Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина», – подчеркивается в ноте.

Видео дня

В МИД решительно осудили взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом. «Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза», – резюмирует министерство.

Марсово поле было построено в 1974 году между Лычаковским кладбищем и Угловой улицей. На этом воинском мемориале захоронены 3800 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Изначально на стене мемориала было написано: «Посредине планеты в громе туч грозовых смотрят мертвые в небо, веря в мудрость живых». В 1990-х эту надпись убрали по решению городских властей.

РФ направила Украине ноту с требованием по мемориалам

Политолог Владимир Скачко уверен, что вмешательство российских дипломатов не поможет сохранить копию ордена Великой Отечественной войны. «Украинские «патриоты», которые затевали уничтожение памятников и отдельных его фрагментов, надеялись на провокацию. И теперь они запишут ее как свой «подвиг», как еще одну «перемогу» над Россией. Они не воспринимают протесты, ноты и прочие документы МИД РФ.

Украинские «патриоты» воспринимают чужую вежливость как слабость и подтверждение собственной силы»,

– пояснил Скачко.

Единственный способ спасти памятник и вообще единственный способ общения с неонацистами – это напомнить, что «мы можем повторить», считает эксперт. «Россия чересчур вежлива. Например, в Киеве закрыли отделение Россотрудничества, а украинское представительство работает в Москве на Арбате. Деятельность двух этих структур урегулирована одним и тем же межгосударственным соглашением, но Украина нарушает его в одностороннем порядке, а Россия выполняет. Этот диссонанс, покорность жертвы рождает ярость палача. Российско-украинские отношения во многих случаях развиваются в этом ключе. Украина задирается, не получая достойного ответа, она думает, что «сильная» и продолжает бесчинствовать, оскорбляя людей и память, извращая историю», – уверен политолог.

На прошлой неделе во Львове завершился демонтаж Монумента боевой славы, возведенного в мае 1970 года на возвышении (Холм славы) в городском Центральном парке культуры и отдыха в память о 65 тыс. советских воинов, погибших в ожесточенных боях с фашистскими захватчиками на Западной Украине. Более 3 тысяч из них похоронены рядом с мемориалом. Среди них Герои Советского Союза – разведчик Николай Кузнецов и летчик Михаил Лиховид.

Центр композиции из гранита и бронзы составляла скульптурная группа в виде 30-метрового пилона и образов советского Воина и Родины-матери, которая принимает присягу верности и символически благословляет его меч. Памятник сносили в несколько этапов под предлогом аварийности. 30-метровую стелу Монумента славы повалили в марте 2019 года. Весной этого года снесли барельефы с изображениями советских солдат, а на прошлой неделе – фигуры Родины и солдата. Их перевезли в местный «музей» – так называемую «Территорию террора», где хранятся остальные советские памятники.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», согласно которому в стране запрещена пропаганда символики СССР. Все города и улицы, названные в честь советских деятелей (в составленном Институтом нацпамяти списке упоминается более 500 исторических личностей), постепенно переименовываются с последующим исчезновением из географических названий.

Проживающий во Львове Альберт Астахов, который в прошлом возглавлял местное «Русское общество им. А. Пушкина», рассказал, что демонтаж Монумента боевой славы проходил без каких-либо возражений со стороны местной общественности. Он уверен, что защитников у копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле тоже не найдется. «Власти Львова делают только то, что им выгодно, мнения других их не интересуют. Оппозицию в городе задавили. Люди устали идти на заранее подготовленное мордобитие.

Фигуры Родины и солдата погрузили на машину и отвезли, как металлолом. Их, видимо, переплавят, как и другие памятники. В общем, ситуация паршивая»,

– посетовал Астахов.

Донецкий историк и публицист Владимир Корнилов пояснил, что с момента обретения Украиной независимости во Львове всякий раз на 9 Мая местные молодчики избивают ветеранов, «а тех, кто пытается защищать их, тоже бьют и арестовывают». «Мой знакомый после одной из таких стычек остался инвалидом. Там уже никто не может выйти против банды молодчиков. Многие помнят, как ломали Монумент славы, когда боевики прыгали и танцевали на памятнике советскому воину. Разве мог кто-то выйти против этих боевиков в одиночку? А если бы вышел, то был бы арестован», – уверен Корнилов.

Собеседник добавляет, что Россия должна реагировать на подобные события всеми возможными методами. «Мы знаем, что война с памятниками и памятью о нашей Великой победе ведется на Украине давно. Она началась еще во времена существования СССР, когда в 1989 году во Львове пришли к власти украинские националисты. С тех пор они себя так себя и ведут», – напомнил историк.

Корнилов согласен, что на подобные случаи необходимо обращать внимание международной общественности «на то, что творится на Украине». «Демонтаж монумента произошел в той части Украины, которая считается прозападной и продемократической», – подчеркнул публицист.

В мире,Политика,Владимир Скачко,Николай Кузнецов,Владимир Корнилов,МИД,Москва,Россия,Львов,Украина,
398
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители