Байден с надеждой смотрит на переговоры с РФ по стратстабильности

Президент США Джо Байден с надеждой смотрит на российско-американские переговоры по стратегической стабильности. Об этом хозяин Белого дома заявил в пятницу в беседе с журналистами.

Фото: EVELYN HOCKSTEIN EVELYN HOCKSTEIN

Американского лидера попросили уточнить, удовлетворен ли он тем, как прошел первый раунд в Женеве. "Они в процессе. И я питаю надежды", - цитирует ТАСС Байдена, отмечая, что при этом президент США поднял вверх большой палец правой руки. От дальнейших комментариев он воздержался.

Напомним, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоялись ранее на этой неделе в постоянном представительстве США при женевской штаб-квартире ООН. Российскую делегацию возглавил замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.