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Байден заявил, что с надеждой смотрит на переговоры с РФ по стратстабильности

Российская Газетаиещё 3
24 минуты назад

Президент США Джо Байден с надеждой смотрит на российско-американские переговоры по стратегической стабильности. Об этом хозяин Белого дома заявил в пятницу в беседе с журналистами.

Байден с надеждой смотрит на переговоры с РФ по стратстабильности
Фото: EVELYN HOCKSTEINEVELYN HOCKSTEIN

Американского лидера попросили уточнить, удовлетворен ли он тем, как прошел первый раунд в Женеве. "Они в процессе. И я питаю надежды", - цитирует ТАСС Байдена, отмечая, что при этом президент США поднял вверх большой палец правой руки. От дальнейших комментариев он воздержался.

Напомним, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоялись ранее на этой неделе в постоянном представительстве США при женевской штаб-квартире ООН. Российскую делегацию возглавил замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

По словам Рябкова, переговоры продемонстрировали потенциал для сближения позиций Москвы и Вашингтона. "Мы убедились, что есть фокусировка на том, где все-таки могут появиться области для сближения позиций и в идеале - точки соприкосновения", - отметил российский дипломат.

В мире,Уэнди Шерман,Сергей Рябков,Джозеф Байден,ООН,МИД,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
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