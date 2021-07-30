ЕС пригрозил санкциями за переброску мигрантов через Белоруссию

"ЕС и его страны-члены ответят на продолжающийся всплеск незаконных пересечений границы Евросоюза с территории Белоруссии, чтобы обеспечить целостность нашей внешней границы. В соответствии со своим поэтапным подходом к Белоруссии (выразившемся во введении против этой страны шести блоков ограничительных мер - прим. ТАСС) Евросоюз рассмотрит возможность введения запретительных мер против перевозчиков мигрантов, которые нарушают права человека, а также лиц, иным образом замешанных в нелегальной перевозке людей через границу", - говорится в документе.