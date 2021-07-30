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ЕС рассмотрит санкции против тех, кто перебрасывает мигрантов через Белоруссию в Литву

ТАССиещё 4
50 минут назад

Евросоюз (ЕС) рассмотрит введение санкций против лиц, якобы ответственных за переброску мигрантов через Белоруссию в Литву. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

ЕС пригрозил санкциями за переброску мигрантов через Белоруссию
Фото: ReutersReuters

"ЕС и его страны-члены ответят на продолжающийся всплеск незаконных пересечений границы Евросоюза с территории Белоруссии, чтобы обеспечить целостность нашей внешней границы. В соответствии со своим поэтапным подходом к Белоруссии (выразившемся во введении против этой страны шести блоков ограничительных мер - прим. ТАСС) Евросоюз рассмотрит возможность введения запретительных мер против перевозчиков мигрантов, которые нарушают права человека, а также лиц, иным образом замешанных в нелегальной перевозке людей через границу", - говорится в документе.

Боррель обвинил Минск в направлении миграционного потока в Литву. Он подчеркнул, что, с точки зрения ЕС, "превращение мигрантов в инструменты политики полностью неприемлемо, это нарушает европейские ценности и принципы".

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Боррель также предупредил, что ЕС не намерен оставлять у себя прибывших с территории Белоруссии мигрантов.

"Люди, которые не имеют права оставаться в ЕС, будут возвращены. В этом направлении ЕС и его страны-члены примут все необходимые меры в соответствии с международными нормами", - сообщил он.

В мире,ООН,ЕС,ИТАР-ТАСС,Литва,Беларусь,
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