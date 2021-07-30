"Быть беде": Лукашенко вспомнил, как уезжала Тихановская

«Она говорит, что ее заставили. Это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну, если вы их туда вывезли, защищайте. Никогда, поверьте, никогда я не ставил так вопрос. Она пришла (вот генерал Павлюченко) к нему (начальник оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь Андрей Павлюченко. - прим. ВЗГЛЯД) и просит: «Скажите президенту, я хочу уехать». Так было дословно. Ты мне доложил. Я говорю: пусть едет. Это после того, Валерий Павлович (Валерий Вакульчик, который в тот период руководил КГБ Беларуси. - прим. ВЗГЛЯД), как их хотели сжечь в этом доме. Помнишь, когда я тебе приказал «Альфу» снять с улиц. Он кричал: «Александр Григорьевич, как «Альфу» снять, они Дворец Независимости..?» – «Снимай, – говорю. – С тобой будем стоять с автоматами, но защити этот дом (где 9 августа 2020 года в день выборов собрались представители оппозиции. - прим. ВЗГЛЯД). Сожгут же негодяи и нас обвинят», – приводит слова Лукашенко БелТА.