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Трампа обвинили в давлении на Минюст США после выборов

News.ruиещё 1
13 минут назад

Попавшие в распоряжение американских конгрессменов документы свидетельствуют о том, что бывший президент США Дональд Трамп в декабре 2020 года пытался оказывать давление на Министерство юстиции с целью отмены итогов выборов главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Трампа обвинили в давлении на Минюст США после выборов
Фото: EPAEPA

Речь идёт о распространённых председателем комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей Конгресса США Кэролин Мэлони записях, сделанных 27 декабря 2020 года занимавшим в то время пост и. о. заместителя министра юстиции — генпрокурора США Ричардом Донохью. Документы касаются его телефонного разговора с Трампом и Джеффри Розеном, который являлся и. о. главы Минюста.

Подчёркивается, что Трамп просил сказать, что выборы не были чистыми, а остальное «предоставить» ему и конгрессменам-республиканцам. При этом бывший глава Белого дома угрожал Донохью и Розену потерей должностей, если они откажутся выполнить его просьбу.

Ранее Трамп заявил, что за время президентства Джо Байдена США вышли за рамки социализма и движутся к коммунизму. По его мнению, страна становится коммунистической, «когда нет прессы, с которой можно бы пообщаться».

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Минюст РФ,Конгресс США,Министерство юстиции США,Соединенные Штаты,
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