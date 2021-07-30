Пока вы не уснули: В Китае обвинили Россию в распространении коронавируса

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Китайский чиновник обвинил Россию в распространении коронавируса

Вспышка коронавируса в китайском городе Нанкин, которая уже распространилась на 26 городов внутри страны, началась с заражения уборщиков, проводивших санитарную обработку прилетевшего из России самолета. Уточняется, что во всех случаях выявлен штамм «дельта». Последовательность генома вируса в высокой степени схожа, что означает одну и ту же цепочку передачи. Последовательность генома вируса в случаях заражения уборщиков салона самолета совпадает с последовательностью завезенного случая, выявленного на рейсе CA910 из России 10 июля.

Украина допустила возможность демонтажа трубы из России

Россия после 2024 года может не только остановить транзит газа через Украину, но и выполнить демонтаж трубы на своей территории, чтобы возобновление прокачки стало в принципе невозможным. По словам главы Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергея Макогона, даже если украинская ГТС будет функционировать, некоторые транзитные мощности останутся, то «Газпром» сначала может прекратить прокачку из-за причин экономической целесообразности, а далее, в случае изменения ситуации - назвать причиной отсутствие инфраструктуры. Макогон пояснил, что «Газпром» уже решил закрыть ряд компрессорных станций на траектории транзита через Украину в целях оптимизации.

«Это граждане нашей страны»: Песков о драке чеченцев с Росгвардией

По словам пресс-секретаря президента России, такие инциденты случаются часто. «Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции», - заявил Песков. Он считает, что участники драки должны быть наказаны за угрозы росгвардейцам. Напомним, драка произошла в ночь на 29 июля на одной из центральных улиц Симферополя. СМИ писали, что в ней участвовали уроженцы Кавказа и местные жители.

Собянин отменил обязательное ношение перчаток

Собянин решил смягчить ограничительные меры на фоне «существенного улучшения» ситуации с коронавирусом. Мэр подчеркнул, что носить маски в общественных местах все еще необходимо. Масочный режим сохранится до тех пор, пока количество новых случаев коронавируса не сократится до минимума. Кроме того, глава столицы отметил, что благодаря массовой вакцинации и профилактическим мерам количество новых случаев ковида в Москве снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза к пиковым значениям июня.

Лукашенко озвучил условие для русских авиабаз в Белоруссии

По словам президента Белоруссии, вопрос размещения авиабаз России на территории республики с Владимиром Путиным никогда не обсуждался. Он также подчеркнул, что при современных вооружениях потребности в этом нет. «Мы можем в нужное время оперативно полмиллиона человек поставить под ружье, а это уже будет силой», - уточнил Лукашенко.

Комик Мирзализаде после вызова в прокуратуру снова пошутил о русских

По данным РЕН ТВ, историю с обвинениями в русофобии комик прокомментировал на своем последнем концерте. «Выразился, возможно, немного грубовато, но в любом случае это шутка в контексте и так далее. И это все вырезали и начали форсить, что я русофоб», - заявил он. По словам Мирзализаде, он - один из немногих кавказских комиков, на которых ходят русские.

Проигравшие российскому пловцу спортсмены намекнули на допинг

Российский пловец Евгений Рылов на дистанции 200 м на спине выиграл золотую медаль, установив новый олимпийский рекорд. На втором месте оказался американец Райан Мерфи, на третьем – британец Люк Гринбанк. Они выступили с резонансными заявлениями о допинге, в которых виден намек на успех Евгения Рылова. Так, американец заявил, что испытал «огромное психологическое давление, потому что плыл в гонке, которая, вероятно, не была «чистой».

Роспотребнадзор продлил сроки сдачи ПЦР-тестов для въезжающих в страну россиян

Теперь результаты требуется загрузить на портал «Госуслуг» в течение четырех календарных дней, а не трех, как было раньше. Меры начнут действовать с 30 июля. В ситуациях, если прибывшие граждане в течение последних 12 месяцев вакцинировались от коронавируса или есть данные о перенесенном за последние полгода заболевании, им не потребуется сдача ПЦР-теста. Но эти сведения все равно необходимо будет загрузить на сайт госуслуг, для чего тоже дается четыре дня с момента прибытия в страну.

Подполковника полиции заподозрили в убийстве школьницы в Самарской области

Тело девушки с пятью ножевыми ранениями было найдено в поселке Петра Дубрава Самарской области. Очевидец рассказал правоохранительным органам, что неизвестный прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белой «Тойоте». В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что на машине ездит начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений Антон Безчетвертев, который живет в том же поселке. По одной из версий, полицейский мог сбить девушку и решил убить ее, боясь огласки.

В России запретили использовать Samsung Pay

Причиной стал иск швейцарской компании «Сквин СА» о нарушении патентных прав. Работа платежной системы Samsung Pay в России оказалась под вопросом из-за обвинений в незаконном использовании запатентованного изобретения без согласия правообладателя, которым и выступает компания «Сквин СА». В патенте 2686003 идет речь об изобретении «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Заявка на патент была подана в России в декабре 2013 года. Суд, учтя выводы экспертов, счел, что работе Samsung Pay действительно используются технологии «Сквин СА». У ответчика есть 30 дней, чтобы обжаловать это решение.

Врачи рассказали о МакSим в «красной зоне»

По словам врачей, все отделения в больнице сейчас - «красная зона». "Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах", - отметили в больнице.