Пока вы не уснули: В Китае обвинили Россию в распространении коронавируса

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Вспышка коронавируса в китайском городе Нанкин, которая уже распространилась на 26 городов внутри страны, началась с заражения уборщиков, проводивших санитарную обработку прилетевшего из России самолета. Уточняется, что во всех случаях выявлен штамм «дельта». Последовательность генома вируса в высокой степени схожа, что означает одну и ту же цепочку передачи. Последовательность генома вируса в случаях заражения уборщиков салона самолета совпадает с последовательностью завезенного случая, выявленного на рейсе CA910 из России 10 июля.
Россия после 2024 года может не только остановить транзит газа через Украину, но и выполнить демонтаж трубы на своей территории, чтобы возобновление прокачки стало в принципе невозможным. По словам главы Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергея Макогона, даже если украинская ГТС будет функционировать, некоторые транзитные мощности останутся, то «Газпром» сначала может прекратить прокачку из-за причин экономической целесообразности, а далее, в случае изменения ситуации - назвать причиной отсутствие инфраструктуры. Макогон пояснил, что «Газпром» уже решил закрыть ряд компрессорных станций на траектории транзита через Украину в целях оптимизации.
По словам пресс-секретаря президента России, такие инциденты случаются часто. «Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции», - заявил Песков. Он считает, что участники драки должны быть наказаны за угрозы росгвардейцам. Напомним, драка произошла в ночь на 29 июля на одной из центральных улиц Симферополя. СМИ писали, что в ней участвовали уроженцы Кавказа и местные жители.
Собянин решил смягчить ограничительные меры на фоне «существенного улучшения» ситуации с коронавирусом. Мэр подчеркнул, что носить маски в общественных местах все еще необходимо. Масочный режим сохранится до тех пор, пока количество новых случаев коронавируса не сократится до минимума. Кроме того, глава столицы отметил, что благодаря массовой вакцинации и профилактическим мерам количество новых случаев ковида в Москве снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза к пиковым значениям июня.
По словам президента Белоруссии, вопрос размещения авиабаз России на территории республики с Владимиром Путиным никогда не обсуждался. Он также подчеркнул, что при современных вооружениях потребности в этом нет. «Мы можем в нужное время оперативно полмиллиона человек поставить под ружье, а это уже будет силой», - уточнил Лукашенко.
По данным РЕН ТВ, историю с обвинениями в русофобии комик прокомментировал на своем последнем концерте. «Выразился, возможно, немного грубовато, но в любом случае это шутка в контексте и так далее. И это все вырезали и начали форсить, что я русофоб», - заявил он. По словам Мирзализаде, он - один из немногих кавказских комиков, на которых ходят русские.
Российский пловец Евгений Рылов на дистанции 200 м на спине выиграл золотую медаль, установив новый олимпийский рекорд. На втором месте оказался американец Райан Мерфи, на третьем – британец Люк Гринбанк. Они выступили с резонансными заявлениями о допинге, в которых виден намек на успех Евгения Рылова. Так, американец заявил, что испытал «огромное психологическое давление, потому что плыл в гонке, которая, вероятно, не была «чистой».
Теперь результаты требуется загрузить на портал «Госуслуг» в течение четырех календарных дней, а не трех, как было раньше. Меры начнут действовать с 30 июля. В ситуациях, если прибывшие граждане в течение последних 12 месяцев вакцинировались от коронавируса или есть данные о перенесенном за последние полгода заболевании, им не потребуется сдача ПЦР-теста. Но эти сведения все равно необходимо будет загрузить на сайт госуслуг, для чего тоже дается четыре дня с момента прибытия в страну.
Тело девушки с пятью ножевыми ранениями было найдено в поселке Петра Дубрава Самарской области. Очевидец рассказал правоохранительным органам, что неизвестный прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белой «Тойоте». В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что на машине ездит начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений Антон Безчетвертев, который живет в том же поселке. По одной из версий, полицейский мог сбить девушку и решил убить ее, боясь огласки.
Причиной стал иск швейцарской компании «Сквин СА» о нарушении патентных прав. Работа платежной системы Samsung Pay в России оказалась под вопросом из-за обвинений в незаконном использовании запатентованного изобретения без согласия правообладателя, которым и выступает компания «Сквин СА». В патенте 2686003 идет речь об изобретении «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Заявка на патент была подана в России в декабре 2013 года. Суд, учтя выводы экспертов, счел, что работе Samsung Pay действительно используются технологии «Сквин СА». У ответчика есть 30 дней, чтобы обжаловать это решение.
По словам врачей, все отделения в больнице сейчас - «красная зона». "Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах", - отметили в больнице.
Последний концерт перед госпитализацией МакSим дала 12 июня в Казани. Певица выступила, хотя чувствовала себя плохо. После этого она попала в больницу с пневмонией. Ее представительница Яна Богушевская говорила, что это, скорее всего, коронавирус, хотя тесты его и не выявили.