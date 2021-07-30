В Британии призвали отключить Россию от SWIFT

Евросоюз должен предотвращать будущие атаки России, призывает бывший старший советник Министерства обороны Великобритании Максимилиан Терхалле в статье для Politico.

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По мнению Терхалле, европейские державы должны ясно продемонстрировать российскому президенту Владимиру Путину, что они готовы отрезать Россию от базирующейся в Бельгии системы банковских платежей SWIFT.

Кроме того, европейцы должны переосмыслить возможность объединения и расширения своих ядерных арсеналов в Европе в качестве сдерживающего фактора внутри НАТО.

«Победа Путина в «Северном потоке - 2» нанесла удар по сдерживанию со стороны НАТО. Умиротворение победило, но последнее слово не должно быть за ним», - уверен Терхалле.

По словам бывшего военного советника, как только работы над «Северным потоком -2» будут завершены, трансатлантическим стратегам необходимо задуматься над вопросом: «нападет ли Россия? И если да, то когда?».

Терхалле считает, что после запуска «Северного потока – 2» Украина будет «обречена», а Европе остается надеяться только на то, что Россия не будет атаковать восточный фланг альянса, пока там находятся американские солдаты.