В Британии призвали отключить Россию от SWIFT

Евросоюз должен предотвращать будущие атаки России, призывает бывший старший советник Министерства обороны Великобритании Максимилиан Терхалле в статье для Politico.
По мнению Терхалле, европейские державы должны ясно продемонстрировать российскому президенту Владимиру Путину, что они готовы отрезать Россию от базирующейся в Бельгии системы банковских платежей SWIFT.
Кроме того, европейцы должны переосмыслить возможность объединения и расширения своих ядерных арсеналов в Европе в качестве сдерживающего фактора внутри НАТО.
«Победа Путина в «Северном потоке - 2» нанесла удар по сдерживанию со стороны НАТО. Умиротворение победило, но последнее слово не должно быть за ним», - уверен Терхалле.
По словам бывшего военного советника, как только работы над «Северным потоком -2» будут завершены, трансатлантическим стратегам необходимо задуматься над вопросом: «нападет ли Россия? И если да, то когда?».
Терхалле считает, что после запуска «Северного потока – 2» Украина будет «обречена», а Европе остается надеяться только на то, что Россия не будет атаковать восточный фланг альянса, пока там находятся американские солдаты.
Кроме того, по словам автора, Россия может воспользоваться вероятным военным конфликтом США и Китая, который «поглотит если не весь, то большую часть экономического и военного потенциала США и, следовательно, сильно подорвет доверие к ним в плане обеспечения сдерживания в Европе».