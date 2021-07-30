Украинские националисты напали на ЛГБТ-рейв в центре Киева

В центре Киева украинские националисты напали на участников акции в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает издание «Апостроф».

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ЛГБТ-активисты устроили митинг в формате рейва возле офиса президента Украины. Они потребовали внести в законодательство изменения относительно борьбы с проявлениями дискриминации, а также расследовать нападения украинских радикалов на представителей ЛГБТ.

В какой-то момент их атаковали националисты. Сотрудники полиции вмешались в конфликт и попытались оттеснить зачинщиков потасовки с помощью резиновых дубинок и слезоточивого газа. В результате пострадал один из силовиков, в лицо которого радикалы распылили перцовый баллончик.

В июне несколько десятков украинских националистов из организации «Традиция и порядок» провели протестную акцию возле офиса украинского президента. Они потребовали не допустить принятия закона о наказании за дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества и предрекли стране «гендерную диктатуру».