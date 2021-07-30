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Медведчук назвал политическим решение суда оставить его под домашним арестом

Деловая газета "Взгляд"
59 минут назад

Решение Киевского апелляционного суда, оставившего в силе продление срока круглосуточного домашнего ареста, является не правовым, а политическим, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

"Политическое решение": Медведчук о решении суда оставить его под домашним арестом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сейчас услышали не правовое решение, а исключительно политическое. Это если говорить в общем, не переходя какие-то грани дозволенности», – заявил Медведчук телеканалу «Первый Независимый», передает РИА «Новости».

По его словам, во времена работы адвокатом он уважал судебную власть и не изменил этим взглядам сейчас.

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука до 7 сентября.

13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».

ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.

В мире,Ирина Венедиктова,Иван Баканов,Тарас Козак,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,Генпрокуратура РФ,СБУ,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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