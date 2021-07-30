"Политическое решение": Медведчук о решении суда оставить его под домашним арестом

Решение Киевского апелляционного суда, оставившего в силе продление срока круглосуточного домашнего ареста, является не правовым, а политическим, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы сейчас услышали не правовое решение, а исключительно политическое. Это если говорить в общем, не переходя какие-то грани дозволенности», – заявил Медведчук телеканалу «Первый Независимый», передает РИА «Новости».

По его словам, во времена работы адвокатом он уважал судебную власть и не изменил этим взглядам сейчас.

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука до 7 сентября.

13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».

ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.