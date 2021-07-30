Зеленского заподозрили в "соревновании" с Порошенко

В последний раз глава украинского государства был с визитом в Донбассе в начале апреля текущего года. Нынешний президент Незалежной бывает в местах вооруженных столкновений достаточно часто, причем эти визиты нередко используются в пропагандистских целях. Следует заметить, что с аналогичной частотой визиты в Донбасс наносил и бывший президент Украины Пётр Порошенко. Так же, как и Зеленскому, ему нравилось попадать в объектив камер в камуфляже. Авторы Telegram-канала "Зрада чи Перемога" даже уличил политиков в заочном соревновании.