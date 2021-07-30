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Зеленского заподозрили в "соревновании" с Порошенко

Анна Безрукова
56 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс. Он планирует провести встречу с украинскими военными. Ранее так же часто Донбасс посещал бывший президент страны Пётр Порошенко.

Зеленского заподозрили в "соревновании" с Порошенко
Фото: РамблерРамблер

По информации офиса президента Украины, Владимир Зеленский запланировал провести в Донбассе заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В последний раз глава украинского государства был с визитом в Донбассе в начале апреля текущего года. Нынешний президент Незалежной бывает в местах вооруженных столкновений достаточно часто, причем эти визиты нередко используются в пропагандистских целях. Следует заметить, что с аналогичной частотой визиты в Донбасс наносил и бывший президент Украины Пётр Порошенко. Так же, как и Зеленскому, ему нравилось попадать в объектив камер в камуфляже. Авторы Telegram-канала "Зрада чи Перемога" даже уличил политиков в заочном соревновании.

Отметим, Визит Зеленского в Донбасс идет на фоне смены руководящего состава в украинской армии: 29 июля украинский лидер уволил руководителя Генштаба ВС страны Сергея Корнийчука и командующего Операцией объединенных сил на востоке страны Владимира Кравченко. Новым главой Генштаба стал генерал-майор Сергей Шаптала. Командующим Операцией объединённых сил в Донбассе теперь служит генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В мире,Сергей Корнийчук,Сергей Шаптала,Владимир Кравченко,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Генштаб,Украина,
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