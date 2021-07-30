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В КГБ Белоруссии не исключили применение Западом военной силы для смены власти в стране

Газета.Ru
1 час назад

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Минск не исключает применение военной силы странами Запада, которые обсуждают варианты смены власти в стране сообщает «БелТА».

В КГБ Белоруссии предупредили об угрозе смены власти в стране
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По его словам, к такому выводу в комитете пришли после оценки состояния внутриполитической и международной обстановки вокруг страны.

«Несмотря на внешнее спокойствие, отсутствие с апреля нынешнего года попыток организации массовых беспорядков, в настоящее время мы фактически находимся в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада», — сказал Тертель во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

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Глава КГБ считает, что проведение протестных акций во второй половине 2020 года и их возобновление весной 2021 года переросло в этап экономического удушения и формирования условий для раскола госаппарата. Кроме того, он отметил, что в политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Белоруссии как необходимого условия по достижению своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе.

«Не исключается в том числе применение военной силы», — подчеркнул Тертель.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство оказалось сильнее технологий цветных революций, но попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются на всех тактических направлениях. Он отметил, что российские вооруженные силы могут быть размещены на территории страны в случае угрозы безопасности, но пока такой необходимости нет.

В мире,Иван Тертель,Александр Лукашенко,КГБ РБ,Минск,
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