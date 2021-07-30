В КГБ Белоруссии предупредили об угрозе смены власти в стране

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Минск не исключает применение военной силы странами Запада, которые обсуждают варианты смены власти в стране сообщает «БелТА».

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По его словам, к такому выводу в комитете пришли после оценки состояния внутриполитической и международной обстановки вокруг страны.

«Несмотря на внешнее спокойствие, отсутствие с апреля нынешнего года попыток организации массовых беспорядков, в настоящее время мы фактически находимся в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада», — сказал Тертель во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

Глава КГБ считает, что проведение протестных акций во второй половине 2020 года и их возобновление весной 2021 года переросло в этап экономического удушения и формирования условий для раскола госаппарата. Кроме того, он отметил, что в политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Белоруссии как необходимого условия по достижению своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе.

«Не исключается в том числе применение военной силы», — подчеркнул Тертель.