«Роскосмос» не планирует  расследовать ЧП с модулем «Наука»

«Роскосмос» не будет создавать комиссию для расследования внезапного включения двигателей модуля «Наука», а сведения НАСА о создании такой комиссии не соответствуют действительности. Об этом сегодня, 30 июля РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

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«Представители «Роскосмоса» удивлены реакцией США на особенности стыковки модуля «Наука» с МКС. Никаких комиссий из-за этого инцидента, тем более с инженерами НАСА, организовываться не будет, ситуация рассматривается в качестве штатной», - пояснил собеседник агентства.

Ранее из переговоров Центра управления полетами с экипажем МКС стало известно, что модуль «Наука» после стыковки и в процессе подготовки к открытию в него переходных люков с МКС внезапно включил свои двигатели.

Станция утратила ориентацию и для компенсации возмущений от двигателей «Науки» включились двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс». После этой ситуации НАСА провело брифинг, на котором объявило о начале расследовании произошедшего в партнерстве с «Роскосмосом».

Отмечается, что Международная космическая станция не получила повреждений из-за инцидента с российским модулем «Наука», уточнили в НАСА.

«Сейчас мы не видим каких-либо повреждений», - отметил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано на телефонном брифинге.