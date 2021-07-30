Обзор иноСМИ: США превращаются в «СССР 2.0»

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Бывший офицер военной разведки Ребекка Коффлер родилась и выросла в СССР, затем уехала в США и считала Америку страной свободы и справедливости — «полной противоположностью социализма, деспотической системы бедности и тотального государственного контроля». В своем материале для Fox News она заявила, что со временем это изменилось и мнения в США, по примеру СССР, начали делить на «правильные» и «неправильные».
По словам Коффлер, американцев, чьи взгляды противоречат взглядам либералов, теперь увольняют, бойкотируют и «депортируют» из соцсетей».
«Недавний твит ФБР, призывающий семьи сообщать о признаках «насильственного экстремизма» среди близких, < > заставляют меня вспоминать репрессивное советское общество, из которого я бежала», - заявила она. Коффлер отметила, что теперь дает своим детям советы, которые ей когда-то в СССР давала мать: не верить всему, что говорят по телевизору, не верить всему, что говорят учителя, не говорить со случайными людьми о взглядах своей семьи.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия заняла заслуженное место среди ведущих военно-морских держав, пройдя большой путь от средних судов эпохи Петра Великого до мощных океанских кораблей и подлодок с баллистическими ракетам. Внимание на речь Путина на параде в честь Дня ВМФ обратил иранский портал Hamshahri.
Путин подчеркнул, что российский флот способен обнаружить любого врага и справиться с любыми атаками. Выступление президента России состоялось через несколько недель после того, как британский эсминец приблизился к Крыму и вызвал гнев Москвы, отмечает Hamshahri. Как отметил тогда Путин, даже если бы Россия потопила этот корабль, третья мировая война не началась бы - противники России знают, что не могут одержать победу.
Эксперты, опрошенные британским таблоидом The Sun, заявили, что США подвергаются «огромному риску». По их мнению, разработка ракет Китаем и Россией может привести к «неконтролируемой ядерной войне».
Эксперт Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Рейф заявил, что гонки вооружений, которая бы ознаменовала начало новой холодной войны, пока нет. В то же время он считает, что мир должен быть обеспокоен, так как Россия и Китай развивают свои арсеналы.
«Если ядерная конкуренция между крупными державами возобновилась, это создает значительный риск для безопасности США и их союзников», - подчеркнул он.
Автор УНИАН Анна Нагорная сравнила стоимость продуктов на Украине, в Польше и США и пришла к выводу, что цены на еду в аграрной Украине иногда даже выше. В Польше литр молока (все суммы в переводе на рубли) стоит около 52 рублей, в США - около 60 рублей, а на Украине - не дешевле 64 рублей.
Банка шоколадной пасты Nutella в Польше стоит около 217 рублей, а на Украине - дороже 400. При этом средняя зарплата в США составляет около 4,2 тысячи долларов в месяц, в Польше – 1,5 тысячи, а на Украине, по официальным данным, 500 долларов. «На вопрос: как же Украина до этого докатилась? - есть простой ответ: какая власть, уровень государственного менеджмента и состояние национальной экономики, такие цены и зарплаты», - заключила Нагорная.
Средиземноморский регион Турции борется с многочисленными лесными пожарами в трех провинциях. Пожары, вспыхнувшие один за другим в течение дня, унесли жизни несколько человек и вызвали подозрение в серии поджогов, пишет турецкая газета Daily Sabah.
Директор по коммуникациям при президенте Турции Фахреттин Алтун заявил, что власти начали «всестороннее расследование» причин пожаров. «Те, кто несет ответственность, будут наказаны за эти нападения на природу и наши леса», - заявил он.