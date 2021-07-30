Обзор иноСМИ: США превращаются в «СССР 2.0»

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«СССР 2.0»: экс-офицер разведки пожаловалась на жизнь в США

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Бывший офицер военной разведки Ребекка Коффлер родилась и выросла в СССР, затем уехала в США и считала Америку страной свободы и справедливости — «полной противоположностью социализма, деспотической системы бедности и тотального государственного контроля». В своем материале для Fox News она заявила, что со временем это изменилось и мнения в США, по примеру СССР, начали делить на «правильные» и «неправильные».

По словам Коффлер, американцев, чьи взгляды противоречат взглядам либералов, теперь увольняют, бойкотируют и «депортируют» из соцсетей».

«Недавний твит ФБР, призывающий семьи сообщать о признаках «насильственного экстремизма» среди близких, < > заставляют меня вспоминать репрессивное советское общество, из которого я бежала», - заявила она. Коффлер отметила, что теперь дает своим детям советы, которые ей когда-то в СССР давала мать: не верить всему, что говорят по телевизору, не верить всему, что говорят учителя, не говорить со случайными людьми о взглядах своей семьи.

«Путин заявляет об огромной мощи российского флота»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия заняла заслуженное место среди ведущих военно-морских держав, пройдя большой путь от средних судов эпохи Петра Великого до мощных океанских кораблей и подлодок с баллистическими ракетам. Внимание на речь Путина на параде в честь Дня ВМФ обратил иранский портал Hamshahri.

Путин подчеркнул, что российский флот способен обнаружить любого врага и справиться с любыми атаками. Выступление президента России состоялось через несколько недель после того, как британский эсминец приблизился к Крыму и вызвал гнев Москвы, отмечает Hamshahri. Как отметил тогда Путин, даже если бы Россия потопила этот корабль, третья мировая война не началась бы - противники России знают, что не могут одержать победу.

«Огромный риск для США: Китай и Россия могут спровоцировать ядерную войну»

Эксперты, опрошенные британским таблоидом The Sun, заявили, что США подвергаются «огромному риску». По их мнению, разработка ракет Китаем и Россией может привести к «неконтролируемой ядерной войне».

Эксперт Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Рейф заявил, что гонки вооружений, которая бы ознаменовала начало новой холодной войны, пока нет. В то же время он считает, что мир должен быть обеспокоен, так как Россия и Китай развивают свои арсеналы.

«Если ядерная конкуренция между крупными державами возобновилась, это создает значительный риск для безопасности США и их союзников», - подчеркнул он.

«Дожили: почему еда на Украине дороже, чем в Польше и США»

Автор УНИАН Анна Нагорная сравнила стоимость продуктов на Украине, в Польше и США и пришла к выводу, что цены на еду в аграрной Украине иногда даже выше. В Польше литр молока (все суммы в переводе на рубли) стоит около 52 рублей, в США - около 60 рублей, а на Украине - не дешевле 64 рублей.

Банка шоколадной пасты Nutella в Польше стоит около 217 рублей, а на Украине - дороже 400. При этом средняя зарплата в США составляет около 4,2 тысячи долларов в месяц, в Польше – 1,5 тысячи, а на Украине, по официальным данным, 500 долларов. «На вопрос: как же Украина до этого докатилась? - есть простой ответ: какая власть, уровень государственного менеджмента и состояние национальной экономики, такие цены и зарплаты», - заключила Нагорная.

«Подозрительные пожары в Турции»

Средиземноморский регион Турции борется с многочисленными лесными пожарами в трех провинциях. Пожары, вспыхнувшие один за другим в течение дня, унесли жизни несколько человек и вызвали подозрение в серии поджогов, пишет турецкая газета Daily Sabah.