«Странная логика»: в сети обсудили заявление о «маневре» РФ для пуска «Северного потока - 2»

Россия начала «играть мускулами» до пуска газопровода «Северный поток – 2». Об этом статье для National Interest написала обозреватель Диана Фрэнсис. По мнению автора материала, после того, как американский президент Джо Байден принял решение не накладывать ограничения на немецкую компанию, которая занимается вопросами эксплуатации трубопровода, РФ якобы приступила к «сокращению поставок газа через Украину в государства Европы, уменьшила запасы голубого топлива и повысила цены». При этом многие читатели портала «Рамблер» высказались, что не понимают «волнений Запада».
«Тут надо понимать что если поставки через Украину сокращаются то оплата транзита остается прежней, запад заставил подписать договор «качай или плати». Украине этого мало и она требует чтобы Газпром зарезервировал дополнительную прокачку, то есть получать дополнительные деньги за прокачку газа который Газпром прокачивать не собирается. Непонятно волнение запада ведь Россия платит контрибуцию Украине, а газ запад будет получать через СП. Эту контрибуцию запад сохранит ещё на 10 лет, а там еще», - высказался sergey sapelkin.
«Странная логика: через ГТС Украины идет российский газ, и через СП2 идет российский газ. Если Россия манипулирует поставками газа, то перестаньте покупать его, но нет - нам ставят условие продавать ОБЯЗАТЕЛЬНО через Украину и соответственно по ценам за транзит, которые выставляет Украина. Значит дело в том, что Россия ОБЯЗАНА кормить Украину. Однако у нас говорят в таких случаях "с чего это баня упала". Не нравится наш газ - покупайте в другом месте и перестаньте ставить условия кому и сколько продавать», - считает «странник Сергей».
Отметим, что также призвала не допустить окончания строительства российского трубопровода с целью лишить Москвы возможности «принуждения».