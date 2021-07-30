«Странная логика»: в сети обсудили заявление о «маневре» РФ для пуска «Северного потока - 2»

«Странная логика: через ГТС Украины идет российский газ, и через СП2 идет российский газ. Если Россия манипулирует поставками газа, то перестаньте покупать его, но нет - нам ставят условие продавать ОБЯЗАТЕЛЬНО через Украину и соответственно по ценам за транзит, которые выставляет Украина. Значит дело в том, что Россия ОБЯЗАНА кормить Украину. Однако у нас говорят в таких случаях "с чего это баня упала". Не нравится наш газ - покупайте в другом месте и перестаньте ставить условия кому и сколько продавать», - считает «странник Сергей».