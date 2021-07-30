Китайский чиновник обвинил Россию в распространении коронавируса

В Китае авиарейс из Москвы назвали причиной распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом объявила замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе .

«Мы уже завершили секвенирование генома вируса в 52 случаях заражения, связанных с этой вспышкой, во всех случаях — штамм „дельта“, последовательность генома вируса в высокой степени схожа, что означает одну и ту же цепочку передачи», — цитирует Дин Цзе РИА «Новости».

Эксперт отметила, что первыми заразились уборщики авиакомпании. Кластерное заражение среди сотрудников аэропорта произошло из-за того, что «Air China» привлекала одних и тех же работников для уборки как международных, так и внутренних рейсов. Вспышка коронавируса началась в Нанкине, где 10 июля приземлился самолет из России.