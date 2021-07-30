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Китайский чиновник обвинил Россию в распространении коронавируса

Ura.Ruиещё 2
49 минут назад

В Китае авиарейс из Москвы назвали причиной распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом объявила замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе.

Китайский чиновник обвинил Россию в распространении коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уже завершили секвенирование генома вируса в 52 случаях заражения, связанных с этой вспышкой, во всех случаях — штамм „дельта“, последовательность генома вируса в высокой степени схожа, что означает одну и ту же цепочку передачи», — цитирует Дин Цзе РИА «Новости».

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Эксперт отметила, что первыми заразились уборщики авиакомпании. Кластерное заражение среди сотрудников аэропорта произошло из-за того, что «Air China» привлекала одних и тех же работников для уборки как международных, так и внутренних рейсов. Вспышка коронавируса началась в Нанкине, где 10 июля приземлился самолет из России.

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