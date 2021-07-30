В Нигерии священнослужитель попросил прихожан пожертвовать деньги для взятки ангелам. Об этом сообщает издание Pulse.
Христианский проповедник, обращаясь к прихожанам, призвал их пожертвовать денежные средства на то, чтобы подкупить ангелов, раздающих благодать.
«Есть только один способ для того, чтобы моя благодать сработала и для вас, — вам нужно прийти и подкупить моих ангелов», — заявил пастор.
Он также рассказал, что станет с теми, кто не захочет платить: эти люди не получат благословения и останутся бедняками.