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Просившего деньги у прихожан на взятку ангелам пастора показали на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

В Нигерии священнослужитель попросил прихожан пожертвовать деньги для взятки ангелам. Об этом сообщает издание Pulse.

Христианский проповедник, обращаясь к прихожанам, призвал их пожертвовать денежные средства на то, чтобы подкупить ангелов, раздающих благодать.

«Есть только один способ для того, чтобы моя благодать сработала и для вас, — вам нужно прийти и подкупить моих ангелов», — заявил пастор.

Он также рассказал, что станет с теми, кто не захочет платить: эти люди не получат благословения и останутся бедняками.

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