Полет корабля Starliner к МКС перенесли из-за ЧП с модулем «Наука»

В NASA отложили второй беспилотный испытательный полет к МКС нового космического корабля Starliner компании Boeing, запланированный на 30 июля. Этот полет должен был стать первым после неудачи в 2019 году. Решение об отсрочке вынужденно приняли из-за самопроизвольного включения двигателей только что пристыкованного к МКС модуля «Наука». Эта информация приводится на портале компании Boeing.

Фото: EPA EPA

К разработке своего пилотируемого космического корабля Boeing приступил в 2010 году при финансовой помощи NASA Commercial Crew Program, которая таким же образом поддержала работы над кораблем Crew Dragon компании SpaceX. Но первый испытательный полет CST-100 Starliner сделал только в декабре 2019 года. Полет оказался неудачным: кораблю не удалось выйти на расчетную орбиту вследствие ошибки в системе отсчета времени, что вызвало перерасход топлива. В результате корабль не достиг МКС и после ряда маневров вернулся на Землю.

После полета обнаружились некоторые проблемы с кораблем, которые Boeing в перспективе устранил, доработав все системы Starliner. Дату второго беспилотного испытательного полета по программе OFT-2 (Boeing Orbital Flight Test-2) неоднократно сдвигали и в результате наметили на 30 июля текущего года.