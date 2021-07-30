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Лучше не возвращайтесь: Лукашенко погрозил команде Белоруссии на Олимпиаде

News.ruиещё 1
32 минуты назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к спортсменам страны, которые выступают на летней Олимпиаде в Токио и пока не выиграли ни одной медали. О его предупреждении сообщает БелТА.

Лукашенко - белорусской сборной: лучше не возвращайтесь
Фото: APAP

Подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернётесь ни с чем, то лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации. Понимайте меня как хотите, — цитирует агентство Лукашенко.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко раскритиковал спортсменов своей страны за жажду наживы и политические взгляды. По его словам, они сидят и от безделья тычут в свои айфоны, и «все — за БЧБ». БЧБ расшифровывается, как бело-красно-белый флаг («бел-чырвона-белы» на белорусском), символ белорусской оппозиции.
В мире,Александр Лукашенко,Беларусь,
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