Лукашенко - белорусской сборной: лучше не возвращайтесь

Подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернётесь ни с чем, то лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации. Понимайте меня как хотите, — цитирует агентство Лукашенко.