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Американского генерала призвали уволить после слов о Путине

Lenta.ru
24 минуты назад

Американский политический обозреватель Такер Карлсон призвал отправить в отставку генерал-майора Патрика Донахо после его слов о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.

Американского генерала призвали уволить после слов о Путине
Фото: AP Photo / Rick BowmerAP Photo / Rick Bowmer

«Пользователь спросил, цитирую: "Генерал, в скольких войнах вы победили?" И вместо того, чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль — Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина», — рассказал Карлсон, показав скриншот комментария генерала на странице в Twitter.

Карлсон заявил, что вооруженные силы не должны быть политизированы, а самого Донахо призвал уволить.

«Он позорит нас», — посетовал журналист.

По словам журналиста, военачальник ищет «российский след» в критике в свой адрес.

Ранее американский генерал Джон Хайтен назвал Россию одной из причин вывода войск США из Ирака.

«Главная опасность для (...) нации в длительной перспективе — это Китай, в краткосрочной перспективе — Россия. Мы должны убедиться, что сфокусировали наши намерения на них», — сообщил военный в ответ на просьбу журналистов подтвердить окончание американской миссии в Ираке.

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