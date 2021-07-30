Американского генерала призвали уволить после слов о Путине

«Пользователь спросил, цитирую: "Генерал, в скольких войнах вы победили?" И вместо того, чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль — Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина», — рассказал Карлсон, показав скриншот комментария генерала на странице в Twitter.