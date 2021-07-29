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Трамп решил продать один из своих вертолетов

Газета.Ru
18 минут назад

Бывший президент США Дональд Трамп выставил один из своих частных вертолетов Sikorsky S76-B на продажу, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Трамп решил продать один из своих вертолетов
Фото: Aero Asset & JetEdgeAero Asset & JetEdge

По данным источников, он не указал цену за воздушное судно, предлагая потенциальным покупателям самим определить ее. По данным портала, стоимость такого вертолета составляет порядка миллиона долларов США.

Отмечается также, что в ноябре, когда Трамп еще находился на посту президента, он выставил на продажу еще один из своих личных вертолетов. При этом, как и сейчас, он предложил потенциальным покупателям самим назначить цену.

Помимо трех вертолетов Sikorsky S76-B, бывший президент США владеет еще несколькими воздушными судами.

Ранее американский журнал Newsweek сравнил новые лимузины президента России Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа.

В мире,Дональд Трамп,Владимир Путин,Newsweek,Соединенные Штаты,
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