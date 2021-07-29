Семья убитого президента Гаити покинула страну

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз вместе со своими двумя детьми в среду, 28 июля, выехала с территории республики. Об этом сообщает газета «Известия».
Издание отмечает, что семья погибшего политика вылетела в США во Флориду. Мартин Моиз намеревается продолжить в штате лечение после полученного ранения.
Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза прошли 23 июля в городе Кап-Аитьен. Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами.
Позднее она рассказала, что наемники должны были убить президента и его семью, чтобы препятствовать реализации его флагманских проектов: дороги, питьевая вода, референдум и выборы.