В Иран доставили новую партию "Спутника V"

Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в четверг в Иран. Об этом сообщило агентство Tasnim.

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По его данным, в этот раз в республику доставили 100 тыс. доз российского препарата.

В конце июня посол Ирана в РФ Казем Джалали после консультаций с российской стороной заявил, что власти Ирана рассчитывают на наращивание экспорта вакцины "Спутник V". Первая партия "Спутника V" прибыла в Тегеран 4 февраля, а 9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата. Кроме того, Иран стал первым государством Ближневосточного региона, в котором начато производство российского препарата.

Помимо российского "Спутника V", в Иране для прививок применяются препараты китайской компании Sinopharm, индийской компании Bharat Biotech, британо-шведской AstraZeneca, а также иранская разработка COV Iran Barakat.

Во вторник в Иране был зафиксирован антирекорд с начала пандемии по числу заразившихся за сутки - 34 951 человек, сообщило агентство IRNA. Общее количество заразившихся в стране достигло 3 826 447. Выздоровели более 3 329 000 больных, умерли 90 074 человека, 5 290 пациентов находятся в реанимации.