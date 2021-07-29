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В Иран доставили новую партию "Спутника V"

ТАССиещё 1
16 минут назад

Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в четверг в Иран. Об этом сообщило агентство Tasnim.

В Иран доставили новую партию "Спутника V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, в этот раз в республику доставили 100 тыс. доз российского препарата.

В конце июня посол Ирана в РФ Казем Джалали после консультаций с российской стороной заявил, что власти Ирана рассчитывают на наращивание экспорта вакцины "Спутник V". Первая партия "Спутника V" прибыла в Тегеран 4 февраля, а 9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата. Кроме того, Иран стал первым государством Ближневосточного региона, в котором начато производство российского препарата.

Помимо российского "Спутника V", в Иране для прививок применяются препараты китайской компании Sinopharm, индийской компании Bharat Biotech, британо-шведской AstraZeneca, а также иранская разработка COV Iran Barakat.

Во вторник в Иране был зафиксирован антирекорд с начала пандемии по числу заразившихся за сутки - 34 951 человек, сообщило агентство IRNA. Общее количество заразившихся в стране достигло 3 826 447. Выздоровели более 3 329 000 больных, умерли 90 074 человека, 5 290 пациентов находятся в реанимации.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, на текущий момент в стране вакцинированы 11 808 230 человек, из которых 9 180 089 получили одну дозу вакцины от коронавируса, а 2 628 141 - две дозы.

В мире,ИА IRNA,Россия,Иран, Исламская Республика,
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