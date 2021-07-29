В Италии сообщили о четвертой волне коронавируса

Итальянские специалисты из независимого медицинского фонда GIMBE, который занимается мониторингом ситуации с COVID-19, пришли к выводу, что Италию накрывает четвертая волна коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местная газета Corriere della Sera.

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По информации фонда, с 21 по 27 июля в Италии был зафиксирован рост количества смертей от последствий заражения COVID-19. До этого в течение 15 недель подряд данный показатель в государстве снижался.

Также на прошлой неделе был зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом на 64% (31 963 по сравнению с 19 390 за неделю до этого).

Кроме того, на 14,5% увеличилось число пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии итальянских больниц.

Однако при этом на сегодняшний день нагрузка на итальянские больницы остается незначительной, говорится в сообщении.