У офиса президента Украины пройдет ЛГБТ-рейв

Сторонники ЛГБТ-движения намерены провести музыкальный протест в защиту прав сексуальных меньшинств у здания офиса президента Украины в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / globallookpress.com Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Мероприятие пройдет в пятницу, 30 июля, в формате рейва. По словам организаторов мероприятия, участники выступят в поддержку законопроекта, предусматривающего лишение свободы за дискриминацию украинских граждан по признакам сексуальной ориентации, расы, возраста и языка.

Руководитель общественного объединения «УкраинаПрайд» София Лапина отметила, что в стране до сих пор фиксируется огромное количество преступлений на почве ненависти, особенно в отношении различных меньшинств.

Как подчеркнула активистка, в правоохранительных органах совершенные праворадикальными группировками убийства зачастую не расследуются вовсе. «Мы решили объединить электронную сцену, прайд, сделать "Рейвах Прайд" и достаточно громко поговорить с нашим гарантом конституционных прав и свобод на тему прав и свобод», — подчеркнула Лапина.