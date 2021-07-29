Порошенко потребовали лишить украинского гражданства

На Украине предложили лишать гражданства бывших владельцев кондитерских фабрик в России. Соотвествующий законопроект был внесен в Верховную Раду, сообщает «Страна.ua».

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Его автором является депутат от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Согласно тексту, депутаты тех партийных фракций, члены которой управляли выпускающими конфетные изделия предприятиями на территории России в 2014-2017 годах, будут автоматически лишены украинского паспорта.

Исходя из этого под действие данной инициативы попадут депутаты партии «Европейская солидарность», главой которой является бывший президент Украины и владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко.

24 июля в Верховную Раду был внесен законопроект, предполагающий лишение украинцев гражданства за получение российского паспорта. В документе Россия называется «страной-агрессором».