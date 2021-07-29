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Порошенко захотели лишить украинского гражданства из-за конфет

Lenta.ru
25 минут назад

На Украине предложили лишать гражданства бывших владельцев кондитерских фабрик в России. Соотвествующий законопроект был внесен в Верховную Раду, сообщает «Страна.ua».

Порошенко потребовали лишить украинского гражданства
Фото: ReutersReuters

Его автором является депутат от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Согласно тексту, депутаты тех партийных фракций, члены которой управляли выпускающими конфетные изделия предприятиями на территории России в 2014-2017 годах, будут автоматически лишены украинского паспорта.

Исходя из этого под действие данной инициативы попадут депутаты партии «Европейская солидарность», главой которой является бывший президент Украины и владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко.

24 июля в Верховную Раду был внесен законопроект, предполагающий лишение украинцев гражданства за получение российского паспорта. В документе Россия называется «страной-агрессором».

Порошенко является основателем корпорации Roshen («Рошен»). Она производит более 350 наименований кондитерских изделий. Общий объем производства продукции достигает около 300 тысяч тонн в год. В состав корпорации входят предприятия на Украине, Литве и Венгрии. В Борисполе ведется строительство новой бисквитной фабрики. Производственная деятельность расположенной в России Липецкой фабрики была остановлена с апреля 2017 года. Ее имущество находится под арестом.

В мире,Максим Бужанский,Петр Порошенко,Верховная Рада,Рошен,Россия,Украина,
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