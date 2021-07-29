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В Японии призвали к новому саммиту с Россией

Lenta.ru
16 минут назад

В японском правительстве понимают, что в отношениях страны с Россией есть определенные проблемы, и потому ряд правительственных деятелей призывает к новому саммиту с российской стороной — встрече премьера Японии Ёсихидэ Суги и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

В Японии призвали к новому саммиту с Россией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Этот вопрос обсуждали на встрече представителей подкомитета партии по дипломатическим вопросам. Некоторые политики были не удовлетворены тем, какую реакцию продемонстрировал официальный Токио на визит российского премьер-министра Михаила Мишустина на Курилы. Они считают, что дипломатическая позиция в отношении РФ «провалилась».

Ранее МИД Японии вызвал российского посла Михаила Галузина и выразил ему протест в связи с поездкой Мишустина на южнокурильский остров Итуруп. Галузин заявил о неприемлемости протеста японской стороны. По его словам, подобные действия Токио недопустимы, исходя из базовой позиции России в отношении Курил.

26 июля Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Премьер посетил остров Итуруп, где осмотрел поликлинику Курильской центральной районной больницы и пообщался с медицинским персоналом.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.

В мире,Михаил Галузин,Михаил Мишустин,Владимир Путин,МИД,Россия,Япония,
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