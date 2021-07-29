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Пять высокопоставленных генералов умерли за несколько дней на Кубе

Газета.Ru
23 минуты назад

В течение девяти дней на Кубе умерли пять генералов, причина их смерти пока неизвестна. Об этом сообщает The Washington Post.

Пять генералов умерли за несколько дней на Кубе
Фото: ReutersReuters

Все военачальники умерли в период с 17 по 26 июля, младшему из них было 58 лет. Эксперт по Кубе из Американского университета Уильям Лео-Гранде заявил, что загадочные смерти напомнили ему о Советском Союзе в период, когда в течение трех лет умерли Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко.

Ни одно из объявлений о смерти не содержало подробностей о ее причине, подчеркивает издание.

Куба по-прежнему находится в эпицентре всплеска коронавируса: в воскресенье было объявлено о рекордных 8853 новых случаях заражения.

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Ранее сообщалось, что в апреле 2021 года Кубинская коммунистическая партия официально определилась с первым руководителем после братьев Кастро. Новым генсеком стал уже фактически три года возглавляющий Кубу Мигель Диас-Канель.

В мире,Константин Черненко,Леонид Брежнев,Юрий Андропов,Daily Mail,Куба,
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