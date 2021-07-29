Болгария упростила въезд для россиян

Болгария обновила условия въезда для туристов, в том числе россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров в России (АТОР).

Теперь жители России могут въезжать в страну при наличии одного из документов, подтверждающих антиковидный статус: сертификата о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта; сертификата об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда; справки с результатом экспресс теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда; справки о перенесенном COVID-19.

Детям до 12 лет справки о тестировании на коронавирус не нужны.