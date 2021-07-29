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Болгария упростила условия въезда для россиян

Российская Газетаиещё 5
9 минут назад

Болгария обновила условия въезда для туристов, в том числе россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров в России (АТОР).

Болгария упростила въезд для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теперь жители России могут въезжать в страну при наличии одного из документов, подтверждающих антиковидный статус: сертификата о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта; сертификата об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда; справки с результатом экспресс теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда; справки о перенесенном COVID-19.

Детям до 12 лет справки о тестировании на коронавирус не нужны.

Напомним, с 7 июля до настоящего времени все россияне, вне зависимости от статуса вакцинации или перенесенной инфекции, должны были иметь справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

В мире,Болгария,
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