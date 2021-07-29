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Жители Болгарии требует отставки главы Минздрава из-за гибели людей

Елена Прошина
59 минут назад

Граждане Болгарии потребовали отставки главы Минздрава техправительства страны Стойчо Кацарова. Как сообщает URA.RU, некоторые жители страны уверены, что ошибки министра привели к гибели 10 тысяч человек от COVID-19.

Болгары потребовали отставки главы Минздрава из-за гибели людей
Фото: EPAEPA

Ранее глава ведомства заявил, что из-за недочетов при организации кампании по вакцинации населения страны от COVID-19 скончались около 10 тысяч человек. По его мнению, предыдущая власть допустила ошибку в выборе приоритетных групп для иммунизации.

Как пишут пользователи сети теперь проблемы возникли из-за Кацарова. Якобы, пациентов в ковидных госпиталях лечат по схеме, которая у многих вызывает осложнения.

«Нельзя размещать четырех человек в палате и вводить всем одни и те же антибиотики в одинаковых дозах», – пишет один из жителей страны. Соотечественники с ним соглашаются, заявляя о неадекватное состояние министра.

«Кацаров и другие врачи скомпрометировали вакцинацию», – пишет пользователь Twitter.

Напомним, что на 28 июля в Болгарии подтверждено 216 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в стране заразились 424 тысячи человек, из которых 18 205 умерли.

В мире,Минздрав РФ,Болгария,
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