Обзор иноСМИ: «Россия заставляет нас стрелять первыми»

«Россия заставляет нас стрелять первыми»

Фото: Рамблер Рамблер

Командующий ВМС США в Европе Роберт Берк заявил, что российские самолеты не раз приближались к кораблям НАТО в Черном море на опасно близкое расстояние. Как сообщает Business Insider, по мнению Берка, рискованные маневры могут быть попытками России «выманить американцев и заставить стрелять первыми».

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«Мы не собираемся делать это первыми, но я также не намерен просить своих командиров принять удар в челюсть», - заявил Берк.

Он подчеркнул, что когда ударный самолет пролетает прямо над эсминцем на высоте в 30 метров, командиры сами решают, готовится ли он атаковать. По словам Берка, Россия «не три метра ростом» и ее лидеры «понимают и уважают» возможности НАТО, но страна «сильно модернизировала» свои вооруженные силы, особенно подлодки, и извлекла уроки из операций США в Ираке и Афганистане.

«ЕС не хочет защищать Восточную Европу»

Сделка по «Северному потоку-2», достигнутая Ангелой Меркель и Джо Байденом, возможно, успокоила критиков в Вашингтоне, но не смогла развеять опасения восточноевропейских стран, пишет британский журнал The Spectator. Российский газопровод обещает «огромные коммерческие выгоды» для Германии, экономического центра ЕС, но на Украине считают, что проект сделает ее уязвимой для России.

По мнению Киева, «Северный поток - 2» положит конец зависимости Москвы от украинской газотранспортной инфраструктуры. Другие восточноевропейские страны обеспокоены тем, что проект способен поставить газоснабжение региона в зависимость от «желания Владимира Путина». По версии The Spectator, ЕС больше обеспокоен своей «идеологической чистотой» и не хочет выступать с единой позицией по СП-2, израильско-палестинскому конфликту или закону о национальной безопасности Гонконга.

«Русскоязычные украинцы стали пятой колонной»

Украинскую группу Green Grey убрали из шоу ко Дню независимости Украины из-за планов исполнить хит на русском. Гитарист группы Андрей Яценко заявил «Вестям», что «русскоязычные украинцы стали пятой колонной».

«Если мы будем закрывать на все глаза, то вскоре нам начнут выдавать паспорта русскоговорящего человека, с которым что-то ты имеешь право что-то делать, а что-то - нет», - сказал музыкант.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский обещал «помирить две части населения», но когда обижают украиноязычную часть - «вписывается» вся страна, а несправедливости к русскоязычным «как будто никто не видит».

«Сигнал из Москвы в Анкару: я забрала Крым и слежу за Черным морем»

Турецкое издание Duvar пишет, что Россия сделала Турции «своего рода предупреждение» о необходимости сохранять нейтралитет в Черном море. Эксперт в международной политике Мухдан Саглам заявила, что Россия подозревает НАТО в подготовке Украины к членству «через Турцию», с этим связывают рост торговли оружием между странами.

20 июля Россия напомнила Турции о необходимости соблюдать Конвенцию Монтрё «из-за искусственного разжигания напряженности в Черном море некоторыми внерегиональными субъектами». «Турция, у которой есть право контролировать проход военных кораблей через проливы, приобрела особую роль в этом отношении. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и соблюдением Конвенции», - подчеркнули в РФ. По мнению Саглам, Москва дает Турции сигнал: «Я не сижу сложа руки, я знаю свои права, я забрала Крым и не допущу обратного».

Индийскую школьницу избили до смерти и повесили из-за джинсов

В Индии 17-летнюю школьницу забили до смерти и вывесили ее тело на мосту родственники-мужчины. Как сообщает BBC News, с выпускницей расправились за ношение джинсов.