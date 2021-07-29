Сенаторы попробовали принудить Байдена к санкциям против «Севпотока-2»

Группа сенаторов-республиканцев пригрозила, что может заблокировать назначение некоторых кандидатов в Минфин США. Сенаторы выдвинули требование к администрации президента страны Джо Байдена ввести санкции в отношении «Северного потока-2».

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Соответствующее послание направили в адрес министра финансов США Джанет Йеллен, передает Bloomberg. Подписи под ним оставили все 12 республиканцев из банковского комитета (включает 24 человека). Сенаторы пригрозили блокировкой назначения Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг в Минфин. Ожидается, что кандидаты будут контролировать выполнение санкций.

«Газопровод «Северный поток-2» наносит прямой вред интересам нацбезопасности США и нашим союзникам и партнерам. При завершении данный проект будет способствовать усилению пагубного влияния Владимира Путина на Европу, приведет к дестабилизации шаткой безопасности Украины и будет содействовать агрессии со стороны РФ в будущем»,— отмечается в письме.