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Вдова президента Гаити назвала организаторов убийства

Lenta.ruиещё 4
51 минуту назад

Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза было спланированно крупными олигархами. Об этом заявила вдова президента Мартина Моиз в интервью New York Times.

Вдова президента Гаити назвала организаторов убийства
Фото: ReutersReuters

По ее словам, когда убийцы ворвались в дом, Жовенель попытался позвонить сотрудникам, обязанным обеспечивать его безопасность, и позвать их на помощь. Мартина заявляет, что резиденцию президента охраняли от 30 до 50 человек, и никто из них не был убит и даже ранен.

«Я не понимаю, как никого не не подстрелили», — сказала она.

Полиция задержала широкий круг подозреваемых, учувствовавших в заговоре с целью убийства. Однако бывшая первая леди считает, что никто из задержанных не мог быть организатором преступления, так как не обладал достаточными средствами, чтобы финансировать операцию.

«Только олигархи и система могли убить его», — подчеркнула вдова.

Ее оценки схожи и с недавними замечаниями высокопоставленного гаитянского министра Матиаса Пьера. По его мнению, более влиятельные люди, организовавшие нападение, все еще находятся на свободе.

Ранее в адрес сотрудников и судей, расследующих убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, стали регулярно поступать анонимные угрозы. Такие высказывания, как: «делай то, что мы говорим, или умри», «будьте готовы к пуле в голову», — лишь одни из немногих, которые приходят представителям власти. Время появления угроз свидетельствует о том, что во внутренних службах министерств есть информаторы.

В мире,New York Times,
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