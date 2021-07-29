Семья убитого президента Гаити покинула страну

Напомним, в ночь на 7 июля группа хорошо вооруженных людей ворвалась в дом президента Гаити Жовенеля Моиза и расстреляла политика. Перед смертью его пытали. Местные власти задержали два десятка граждан Колумбии, а также несколько человек с паспортами США. Позже появились сведения, что подозреваемый в причастности к убийству гражданин США гаитянского происхождения в прошлом был связан с одной из американских силовых структур. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как американские документы помогли убить президента Гаити.