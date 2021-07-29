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Вдова убитого президента Гаити с детьми уехала в США

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
51 минуту назад

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин вместе с детьми покинула страну и отправилась в США.

Семья убитого президента Гаити покинула страну
Фото: ReutersReuters

Как сообщает местный портал Haiti 24, семья бывшего президента в среду улетала в американский штат Флорида. Там Мартин Моиз будет продолжать лечение, передает РИА «Новости».

Напомним, в ночь на 7 июля группа хорошо вооруженных людей ворвалась в дом президента Гаити Жовенеля Моиза и расстреляла политика. Перед смертью его пытали. Местные власти задержали два десятка граждан Колумбии, а также несколько человек с паспортами США. Позже появились сведения, что подозреваемый в причастности к убийству гражданин США гаитянского происхождения в прошлом был связан с одной из американских силовых структур. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как американские документы помогли убить президента Гаити.

В мире,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,Соединенные Штаты,
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