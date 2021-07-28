В ООН назвали страну-суперраспространитель COVID-19

Мьянма может стать страной-суперраспространителем COVID-19 и разжечь вспышки заболевания по всему региону. Об этом заявил специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс газете Guardian.

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По его словам, на фоне глубокого политического и экономического кризиса, с которыми столкнулась страна после военного переворота в феврале этого года, в Мьянме происходит самая серьезная на данный момент вспышка коронавируса.

Программа вакцинации в стране застопорилась, тестирование провалилось, а государственные больницы почти не функционируют, заявил Эндрюс. Бастовавшие против хунты врачи отказываются работать в госбольницах и вынуждены лечить пациентов тайно из-за постоянной угрозы насилия или ареста.

Точное число инфицированных в Мьянме неизвестно, поскольку нападения на врачей и журналистов затруднили получение информации в этой сфере.

«Мы знаем, что это резкий всплеск. Это очень быстрый, тревожно быстрый рост», - сообщил представитель ООН.

По данным подконтрольного военным министерства здравоохранения и спорта, с 1 июня от коронавируса в стране умерли 4629 человек. Считается, что цифры занижены. На днях СМИ страны сообщили о планах строительства 10 новых крематориев в Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы.

Эндрюс рассказал, что в Мьянме можно увидеть три типа очередей. Первый – в банкоматы, второй – за подачей кислорода, и третий – очереди в крематориях и моргах. Люди вывешивают из окон желто-белые флаги, чтобы сигнализировать о том, что им нужна еда или лекарства, а социальные сети наводнены просьбами о помощи и сообщениями о смертях.