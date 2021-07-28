Байден встретился с Тихановской в Белом доме

Президент США Джо Байден принял лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в Белом дома.
«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», - написал Байден в твиттере после встречи.
Экс-кандидат на пост президента Белоруссию, в свою очередь, рассказала в своем телеграм-канале, что попросила американского лидера «сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии».
Она сообщила, что белорусские протесты не связаны с геополитикой и являются демократическим выбором белорусов. По словам Тихановской, моральный долг США - поддержать протесты.
Кроме того, Тихановская заявила, что суверенитет Белоруссии «не подлежит обсуждению и торгу. Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны».
Также лидер оппозиции призвала провести в Белоруссии новые свободные выборы под международным контролем и освободить политических заключенных.
«Кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах», - добавила Тихановская.
Встреча Светланы Тихановской и Джо Байдена продолжалась 15 минут.