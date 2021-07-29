Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оконфузился на встрече с принцем Чарльзом. На церемонии открытия памятника на мемориальном комплексе в Стаффорде во время дождя зонтик премьера «повёл себя не по протоколу». Видео появилось в Twitter-аккаунте Sky News.

Из-за сильного ветра и дождя, когда премьер-министр сел рядом с принцем, порыв ветра задрал поля зонтика к верху. В итоге Джонсону пришлось хвастаться своей богатой шевелюрой.

....up, up and nearly away ️



PM Boris Johnson struggles with his umbrella whilst seated next to Prince Charles at a memorial recognising the sacrifice of police officers who have died on duty.



Read more here: https://t.co/ia9HUvj5LD pic.twitter.com/dCcMiVcwyn— Sky News (@SkyNews) July 28, 2021 Ранее президент Франции Эммануэль Макрон резко осадил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что тот попытался вернуть тему Brexit в повестку саммита «Большой семёрки» (G7). Это привело к ссоре двух политиков.