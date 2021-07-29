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Борис Джонсон оконфузился на встрече с принцем Чарльзом

News.ruиещё 1
1 час назад

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оконфузился на встрече с принцем Чарльзом. На церемонии открытия памятника на мемориальном комплексе в Стаффорде во время дождя зонтик премьера «повёл себя не по протоколу». Видео появилось в Twitter-аккаунте Sky News.

Борис Джонсон оконфузился на встрече с принцем Чарльзом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из-за сильного ветра и дождя, когда премьер-министр сел рядом с принцем, порыв ветра задрал поля зонтика к верху. В итоге Джонсону пришлось хвастаться своей богатой шевелюрой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон резко осадил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что тот попытался вернуть тему Brexit в повестку саммита «Большой семёрки» (G7). Это привело к ссоре двух политиков. 

Как сообщил французский дипломат, Джонсон якобы переводил тему на вопросы, касающиеся Brexit. Макрон же возмутился, что тот отвлекает страны Евросоюза от насущных проблем.

В мире,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,Чарльз Виндзор,ЕС,Соединенное Королевство,
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