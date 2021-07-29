Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оконфузился на встрече с принцем Чарльзом. На церемонии открытия памятника на мемориальном комплексе в Стаффорде во время дождя зонтик премьера «повёл себя не по протоколу». Видео появилось в Twitter-аккаунте Sky News.
Из-за сильного ветра и дождя, когда премьер-министр сел рядом с принцем, порыв ветра задрал поля зонтика к верху. В итоге Джонсону пришлось хвастаться своей богатой шевелюрой.
Как сообщил французский дипломат, Джонсон якобы переводил тему на вопросы, касающиеся Brexit. Макрон же возмутился, что тот отвлекает страны Евросоюза от насущных проблем.