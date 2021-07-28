Во Францию пришла четвертая волна пандемии

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что новая волна пандемии коронавирусной инфекции охватила всю территорию страны. Об этом сообщает ТАСС.

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Атталь подчеркнул тяжесть текущей эпидемиологической ситуации. Красной зоной вирусной опасности стала вся Франция. На данный момент зафиксировано 27 тысяч новых случаев заражения в неделю, что превышает средний уровень заболеваемости за прошедшую неделю на восемь тысяч.

Также Атталь отметил специфическую разницу между новым числом заболевших и числом нуждающихся в госпитализации, что резко отличает эту волну пандемии от предыдущей.

В то же время мы отмечаем резкий контраст между количеством новых случаев и количеством пациентов, которым требуется госпитализация, — сказал он.

На данный момент во французские учреждения здравоохранения ежедневно поступает более 500 тысяч доз вакцины Moderna.