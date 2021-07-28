Российская туристка рассказала о лесных пожарах в Турции. По словам отдыхающей, утром Сиде затянуло плотной дымовой завесой, а море покрылось пеплом.

В отеле гостям сообщили, что загорелся лес между Сиде и Анталией, и попросили не волноваться – опасности для отдыхающих нет.

В видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, девушка рассказала, что над городом летают самолеты, которые черпают воду из моря и пытаются локализовать очаги возгорания. Пляжи отеля практически опустели – туристы спасаются от запаха дыма и гари в номерах.

Еще один турист разместил в твиттере фотографии плотного дыма над Сиде. Позже он рассказал, что лесные пожары – новость номер один на всех турецких телеканалах. Отдыхающий также наблюдал, как к местам пожаров летают самолеты и вертолеты с водой из моря.

У нас тут в городе Сиде (Турция) какой-то большой пожар pic.twitter.com/6cS1s1R5Hk— Кафкинг (@kafka_chan) July 28, 2021

Пользователь Instagram Настя Мжельская сообщила, что к обеду ситуация с дымовой завесой и пеплом в Сиде стала улучшаться.