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"Дымом заволокло полнеба": туристы пожаловались на лесные пожары в Турции

Вероника Полынина
16 минут назад

Российская туристка рассказала о лесных пожарах в Турции. По словам отдыхающей, утром Сиде затянуло плотной дымовой завесой, а море покрылось пеплом.

В отеле гостям сообщили, что загорелся лес между Сиде и Анталией, и попросили не волноваться – опасности для отдыхающих нет.

Видно из отеля: в турецкой Анталье горят леса

В видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, девушка рассказала, что над городом летают самолеты, которые черпают воду из моря и пытаются локализовать очаги возгорания. Пляжи отеля практически опустели – туристы спасаются от запаха дыма и гари в номерах.

Еще один турист разместил в твиттере фотографии плотного дыма над Сиде. Позже он рассказал, что лесные пожары – новость номер один на всех турецких телеканалах. Отдыхающий также наблюдал, как к местам пожаров летают самолеты и вертолеты с водой из моря.

Пользователь Instagram Настя Мжельская сообщила, что к обеду ситуация с дымовой завесой и пеплом в Сиде стала улучшаться.

Ранее стало известно, что Турцию охватили лесные пожары и 28 июля приблизились к курортной Анталии. Огонь добрался до населенного пункта Манагавт в 5 км от Сиде и 76 км от Анталии, эвакуированы несколько жилых кварталов. Пожар тушат два самолета, 15 вертолетов и более сотни пожарных машин. В тушении пожара принимают участие и направленные Россией самолеты-амфибии Бе-200. Ранее из-за жары огонь уничтожил около 100 га леса в районе Ичмелер курортного города Мармарис.

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