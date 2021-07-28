В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В разбившемся на Украине самолете находились граждане США

Lenta.ru
1 час назад

На борту разбившегося легкомоторного спортивного самолета, который рухнул на дом в Ивано-Франковской области Украины, находились трое граждан США. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, личности американцев пока устанавливаются. Четвертым погибшим оказался опытный летчик Игорь Табанюк, который являлся соруководителем аэродрома малой авиации Коломыя. Отмечается, что пилот выполнял обычный смотровой полет самолета малой авиации чешского производства «Адвантик ВТ-10».

Легкомоторный самолёт упал на дом на Украине

Следствие уже выдвинуло несколько версий о причинах катастрофы. По мнению правоохранителей, это могла быть техническая неисправность или нарушение пилотом правил безопасности.

Ранее стало известно, что самолет рухнул на жилой дом. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел неподалеку от села Шепаровцы 28 июля около 13.40 по местному времени (совпадает с московским).

После падения самолет загорелся, пожар удалось локализовать спустя 20 минут после возгорания силами нескольких расчетов. На месте происшествия спасатели обнаружили тела четырех человек. Жители дома не пострадали.

В мире,Происшествия,Видео,МВД,Соединенные Штаты,Украина,
69
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители