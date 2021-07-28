На борту разбившегося легкомоторного спортивного самолета, который рухнул на дом в Ивано-Франковской области Украины, находились трое граждан США. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, личности американцев пока устанавливаются. Четвертым погибшим оказался опытный летчик Игорь Табанюк, который являлся соруководителем аэродрома малой авиации Коломыя. Отмечается, что пилот выполнял обычный смотровой полет самолета малой авиации чешского производства «Адвантик ВТ-10».

Следствие уже выдвинуло несколько версий о причинах катастрофы. По мнению правоохранителей, это могла быть техническая неисправность или нарушение пилотом правил безопасности.

Ранее стало известно, что самолет рухнул на жилой дом. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел неподалеку от села Шепаровцы 28 июля около 13.40 по местному времени (совпадает с московским).